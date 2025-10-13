x
13 октября 2025
13 октября 2025
Ближний Восток

Трамп будет удостоен высшей награды Египта

Газа
Египет
Дональд Трамп
время публикации: 13 октября 2025 г., 09:16 | последнее обновление: 13 октября 2025 г., 09:20
Трамп будет удостоен высшей награды Египта
AP Photo/Evan Vucci

Египетский президент Абд аль-Фаттах ас-Сиси принял решение наградить президента США Дональда Трампа высшей государственной наградой Египта – орденом Нила. Об этом сообщил пресс-секретарь президентской канцелярии Мухаммад аш-Шинауи.

"Награждение отражает выдающий вклад президента США в усилия по достижению мира и преодоление конфликтов, включая его ключевую роль в прекращении войны в Газе", – отметил чиновник.

Ранее стало известно, что израильский президент Ицхак Герцог наградит Дональда Трампа высшей гражданской наградой Израиля – "Президентской наградой" – за достижение соглашения об освобождении всех заложников и прекращении войны.

Канцелярия президента Израиля сообщает, что награда Трампу будет вручена "за историческое соглашение, за его полную и непоколебимую поддержку Государства Израиль, за его особый вклад в безопасность и заботу о благополучии граждан, а также за его стремление вести весь регион к эпохе мира и сотрудничества".

Ближний Восток
