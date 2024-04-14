Мэрия Эйлата сообщила, что система ПРО "Кипат Ямит" перехватила воздушную цель над Красным морем

Вечером в воскресенье, 14 апреля, мэрия Эйлата сообщила, что система ПРО морского базирования "Кипа Ямит" (C-Dome) перехватила воздушную цель над Красным морем.

Цель была перехвачена в 21:45. В Эйлате и окрестностей не было сирен, предупреждающих об угрозе вторжения БПЛА или ракетном обстреле.

ЦАХАЛ подтвердил перехват воздушной цели в Эйлатском заливе. Сообщается, что система ПРО "Кипат Ямит" была задействована с ракетного катера ВМФ. В сообщении армейской пресс-службы отмечается, что объект находился под наблюдением, он не представлял угрозы для жителей Эйлата, и поэтому, в соответствии с установленными правилами, не была активирована система раннего предупреждения.

"Железный купол" морского базирования основан на наземном варианте. Его система управления разработана компанией mPrest, а радар "Адир", используемый корветом, – фирмой ELTA. "Железный купол" включен в общеизраильскую систему воздушной обороны вместе с ракетами "Хец" и "Праща Давида".