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Байден обсуждает с лидерами G7 "дипломатический ответ" на иранскую атаку на Израиль

время публикации: 14 апреля 2024 г., 18:52 | последнее обновление: 14 апреля 2024 г., 18:52
Байден обсуждает с лидерами G7 "дипломатический ответ" на иранскую атаку на Израиль
Adam Schultz/The White House via AP

Президент США Джо Байден проводит виртуальную встречу с лидерами стран "Большой семерки", на которой обсуждается "срочный дипломатический ответ" на атаку на Израиль, осуществленную Ираном.

Телеканал CNN, сообщающий о встрече, напоминает, что в ходе телефонного разговора с Нетаниягу, который состоялся в субботу вечером, Джо Байден дал понять, что США не будут участвовать в ответном ударе по Ирану, и предложил собеседнику расценивать успешный перехват иранских ракет и дронов как победу.

Председатель Европейского совета Шарль Мишель опубликовал в Х-блоге фотографию с переговоров, на которой можно увидеть в оперативном зале Белого дома вместе с Байденом госсекретаря Энтони Блинкена, координатора Совета национальной безопасности по Ближнему Востоку Бретта Макгерка и руководителя аппарата Джеффа Зиентса.

Шарль Мишель написал, что лидеры G7 обсудили нападение Ирана на Израиль. Но при этом добавил, что "все стороны должны проявлять сдержанность. Мы продолжаем наши усилия по деэскалации ситуации. И немалое значение для этого будет иметь прекращение кризиса в секторе Газы, в том числе, в результате немедленного прекращения огня".

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