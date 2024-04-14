Женщинам и детям до 14 лет разрешили вернуться домой на север сектора Газы

По сообщению арабских источников, женщинам и детям в возрасте до 14 лет утром в воскресенье было разрешено вернуться домой на север сектора Газы, откуда они эвакуировались в начале наземной фазы войны "Железные мечи".

Множество сообщений в социальных сетях рассказывают о возвращении женщин и детей. Отметим, что ХАМАС ранее отклонил переданное через посредников предложение об очередном этапе сделки.

"Отклонение предложения трех посредников, которое включало в себя очень значительные уступки со стороны Израиля, доказывает, что Синуар не хочет гуманитарной сделки и возвращения заложников и продолжает пользоваться напряженностью в отношениях между Израилем и Ираном, стремясь к расширению конфликта и общей эскалации в регионе", – сказано в сообщении канцелярии премьер-министра.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на информированные источники сообщило, что в соответствии с предложением США о перемирии Израиль готов разрешить возвращение 150 тысяч беженцев в северную часть сектора Газы без каких-либо проверок безопасности. Взамен представители Израиля потребовали, чтобы ХАМАС предоставил список оставшихся в живых женщин, пожилых и больных людей, удерживаемых в заложниках.