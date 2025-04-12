Родные Идана Александра разрешили СМИ опубликовать кадры из видео ХАМАСа

Родные военнослужащего Идана Александра, удерживаемого в секторе Газы 554 дня, разрешили СМИ использовать кадры из видео, опубликованного накануне Песаха ХАМАСом.

На этом видео, опубликованном ХАМАСом в рамках психологического террора, Идан Александр говорит, что он верил, что скоро будет выполнено обещание президента США Дональда Трампа и он будет освобожден, но сделка сорвалась и теперь он сломлен.

Родные Идана Александра после публикации видео распространили заявление: "В то время, как мы готовимся к праздничному седеру в США, а родные в Израиле готовятся сесть за стол, наш Идан, солдат-одиночка, репатриировавшийся и призвавшийся в "Голани", чтобы защищать Израиль и его граждан, до сих пор удерживается в плену ХАМАСа. Поэтому, когда вы садитесь за стол отмечать Песах, помните, что это не может быть праздником свободы, пока Идан вместе с еще 58 заложниками, не вернулись домой".

После публикации этого видео канцелярия премьер-министра Израиля сообщила, что Биньямин Нетаниягу позвонил родителям Идана Александра, чтобы их поддержать. Он также сообщил, что в "эти часы" предпринимаются огромные усилия, чтобы вернуть Идана и других заложников домой.