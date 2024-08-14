В аэропорту задержана гражданка России, набросившаяся с кулаками на сотрудницу паспортного контроля

В международном аэропорту имени Бен-Гуриона задержана полицией гражданка России после нападения с кулаками на сотрудницу паспортного контроля.

По данным новостной службы N12, пассажирка потеряла самообладание после того, как ей был запрещен въезд в Израиль.

Сообщается, что израильтянин, состоящий с россиянкой в отношениях, также задержан полицейскими за угрозы в адрес сотрудников пограничного контроля.