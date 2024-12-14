Палестинские службы безопасности ликвидировали командира "Исламского джихада" в Дженине

По данным арабских источников, палестинские службы безопасности ликвидировали командира подразделения "Исламского джихада" в Дженине Язида Джаису. Сообщается о перестрелках в районе операции.

По сообщению источников в Газе, в Дженине идут жестокие столкновения между боевиками и палестинскими службами безопасности, были подожжены несколько автомобилей.

Палестинские источники сообщают, что во время операции палестинских служб безопасности в Дженине над городом был замечен израильский военный беспилотный летательный аппарат, который не производил никаких действий. По всей видимости, речь идет о наблюдении за происходящим.