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Израиль

Палестинские службы безопасности ликвидировали командира "Исламского джихада" в Дженине

Иудея и Самария
Террористы
время публикации: 14 декабря 2024 г., 08:54 | последнее обновление: 14 декабря 2024 г., 09:10
Палестинские службы безопасности ликвидировали командира "Исламского джихада" в Дженине
AP Photo/Majdi Mohammed

По данным арабских источников, палестинские службы безопасности ликвидировали командира подразделения "Исламского джихада" в Дженине Язида Джаису. Сообщается о перестрелках в районе операции.

По сообщению источников в Газе, в Дженине идут жестокие столкновения между боевиками и палестинскими службами безопасности, были подожжены несколько автомобилей.

Палестинские источники сообщают, что во время операции палестинских служб безопасности в Дженине над городом был замечен израильский военный беспилотный летательный аппарат, который не производил никаких действий. По всей видимости, речь идет о наблюдении за происходящим.

Израиль
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Источники: в Дженине израильскими военными взорван дом Захарии Зубейди