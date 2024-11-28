В результате ДТП в иерусалимском районе Писгат-Зеэв пострадал мотоциклист

На улице Меир Гершон в иерусалимском районе Писгат-Зеэв произошла авария с участием автомобиля и мотоцикла. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что мотоциклист (мужчина примерно 30 лет) получил множественные травмы, в тяжелом состоянии он доставлен в больницу "Адаса Эйн-Керем".

В этой аварии также пострадал водитель машины. Он был доставлен в больницу с легкими травмами.

Пресс-служба правоохранительных органов передала, что дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.