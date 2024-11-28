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Израиль

В результате ДТП в иерусалимском районе Писгат-Зеэв пострадал мотоциклист

Мада
ДТП
время публикации: 28 ноября 2024 г., 21:55 | последнее обновление: 28 ноября 2024 г., 21:55
В результате ДТП в иерусалимском районе Писгат-Зеэв пострадал мотоциклист
Yonatan Sindel/Flash90

На улице Меир Гершон в иерусалимском районе Писгат-Зеэв произошла авария с участием автомобиля и мотоцикла. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что мотоциклист (мужчина примерно 30 лет) получил множественные травмы, в тяжелом состоянии он доставлен в больницу "Адаса Эйн-Керем".

В этой аварии также пострадал водитель машины. Он был доставлен в больницу с легкими травмами.

Пресс-служба правоохранительных органов передала, что дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.

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