БАГАЦ: Рой Кахлон останется на посту и.о. главы Управления госслужбы

Судьи Высшего суда справедливости постановили, что Рой Кахлон может остаться на посту исполняющего обязанности главы Управления госслужбы до тех пор, пока не будет вынесено окончательное решение по апелляции против его назначения. При этом в решении суда оговаривается, что на посту он может находиться не более трех месяцев.

С апелляцией на его назначение в суд обратилось "Движение за чистоту власти".

В понедельник, 13 января, юридическая советница правительства Гали Баарав-Миара сообщила БАГАЦу о начале служебного расследования подозрений, что Кахлон приписал себе в резюме несуществующий опыт.

Рой Кахлон был назначен на этот пост премьер-министром Биньямином Нетаниягу 5 января, несмотря на возражения юридической советницы, которая с самого начала говорила о наличии "юридических препятствий" для этого назначения. В частности, указывалось, что "данные о профессиональном опыте кандидата, представленные им, противоречат фактам".

На это глава правительства Биньямин Нетаниягу заявил, что Гали Баарав-Миара ошибается, что ее слова противоречат документам, представленным Управлением госслужбы, которая, по его словам, "является единственной структурой, уполномоченной представлять заключения".

Сам Кахлон утверждал, что "заключение юридического советника создало ложную картину, вводящую общественность в заблуждение по поводу моего профессионального опыта".