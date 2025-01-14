Бен-Гвир предложил Смотричу предъявить ультиматум Нетаниягу

Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир обратился к министру финансов Бецалелю Смотричу с призывом "объединить усилия" для того, чтобы сорвать подписание того, что назвал капитулянтской сделкой с ХАМАСом.

"Я предлагаю пойти вместе к премьер-министру и сказать ему, что, если он утверждает сделку, мы вместе покидаем правительство", – написал Бен-Гвир в своем аккаунте в микроблоге X.

Он пояснил, что до недавнего времени обладал достаточной политической силой, чтобы блокировать сделку. "Однако в последнее время к правительству присоединились силы, поддерживающие сделку, и существование правительства более не зависит от нас", – отметил Бен-Гвир.

Лидер "Оцма Иегудит" пояснил также, что уход в оппозицию не будет означать намерения свалить правительство. "Но выход из правительства – это единственный шаг, который сможет по сути остановить катастрофический шаг по реализации сделки", – заявил Бен-Гвир.

Ранее в партии "Ционут Датит" дали понять, что возражают против сделки, однако не намерены покидать коалицию. Как заявили источники в партии сайту "Сругим", решение партии "Ционут Датит" связано с "перспективами, которые открываются" в связи с избранием Дональда Трампа на пост президента США.

Не исключено, что заявление Бен-Гвира – это еще одна пиар-манипуляция, направленная на то, чтобы получить дополнительную поддержку избирателей и представить Смотрича как оппортуниста, не готового рискнуть должностью.

Отметим, что, даже в случае увольнения Смотрича и Бен-Гвира, у Нетаниягу есть большинство, так как сделка нуждается в утверждении на военно-политическом кабинете и на заседании правительства, где у Нетаниягу есть большинство голосов.

Накануне глава партии "Еш Атид", лидер оппозиции Яир Лапид заявил, что готов предоставить коалиции "сеть безопасности" для утверждения сделки на случай выхода из коалиции "Оцма Иегудит" и "Ционут Датит". "Мое предложение по этому поводу остается в силе. Мне это очень непросто, но я все еще предлагаю Нетаниягу "сеть безопасности". Если мы встретимся, то за полчаса договоримся о деталях", – говорил Лапид.