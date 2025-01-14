Певцу Мошико Мору предъявлены обвинения в сексуальном преступлении

Недавно Государственная прокуратура подала в Центральный окружной суд Лода обвинительное заключение против певца Моше Мора (34), обвиняя его в двух изнасилованиях и в содомии по отношению к потерпевшей.

Во вторник, 14 января, прокуратура предъявила обвинения по делу против 34-летнего певца Моше (Мошико) Мора, задержанного по подозрению в изнасиловании.

Согласно тексту обвинительного заключения, 28 декабря 2024 года Мошико Мор пригласил свою знакомую и ее подругу, потерпевшую, на "вечеринку" в своей квартире в Ришон ле-Ционе. Оставшись в квартире наедине с потерпевшей и заперев дверь, он совершил в отношении нее несколько сексуальных преступлений, повалив ее, применив к ней силу и нанеся ей травмы в области рта. Потерпевшая закричала, но ответчик закрыл ей рот. Потерпевшая сумела отбиться от Мора, собрала свои вещи и покинула квартиру. Сев в машину своей подруги, она сказала ей, что была изнасилована, и они уехали.

Прокуратура просит суд о продлении срока содержания обвиняемого под стражей до окончания судебного разбирательства по его делу.

Ранее в ходе допроса Мор заявлял, что интимная связь произошла по обоюдному согласию – женщина попросила остаться с ним наедине, секс между ними произошел дважды. Адвокат певца утверждает, что именно женщина и инициировала интимный контакт.

Мошико Мор – уроженец Афулы. В 2013 году он прославился песней "החלום שלך" ("Твоя мечта"), которую прослушали на YouTube более семи миллионов раз. Его дебютный и пока что единственный полноформатный альбом "זאב בודד" ("Одинокий волк") вышел в 2022 году. Среди других хитов Мора – дуэты с Лиором Наркисом ("אחי" и "בנים וגם בנות"), а также с Моше Перецем ("הכל טוב").