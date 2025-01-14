Министр Май Голан допрошена в связи с подозрениями в причастности к ДТП

Вечером 14 января в рамках расследования ДТП в Тель-Авиве, которое произошло четыре года назад, была допрошена в качестве подозреваемой министр по вопросам социального равенства и продвижения статуса женщин Май Голан. Из пресс-службы полиции передали, что после беседы со следователями она была отпущена.

В августе 2020 года Май Голан, в тот период она была депутатом Кнессета, стала участницей ДТП в Тель-Авиве. Согласно подозрениям, она задела мотоциклиста, который получил легкие травмы. В больницу пострадавший обратился спустя несколько часов после аварии. Полиция полагала, что правила движения были нарушены Голан.

Два месяца спустя полиция, полагая, что Голан обладает депутатской неприкосновенностью, закрыла дело. Однако после апелляции, поданной пострадавшим, расследование было возобновлено. Дважды Голан под предлогом загруженности на работе отказывалась прийти на встречу со следователями.