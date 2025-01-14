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Израиль

Стрельба в Кирьят-Яме, ранены два человека

Полиция
время публикации: 14 января 2025 г., 20:49 | последнее обновление: 14 января 2025 г., 20:49
Стрельба в Кирьят-Яме, ранены два человека
Пресс-служба полиции Израиля

В полиции поступили сообщения о стрельбе на улице Кирьят-Шарет в Кирьят-Яме. Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" передала, что с ранениями средней тяжести в больницу РАМБАМ в Хайфе доставлены двое мужчин (обоим примерно по 20 лет).

Полицейские из отделения "Звулон" находятся на месте происшествия, ведется розыск подозреваемых, причастных к ранению людей.

В полиции отмечают, что, по данным предварительного расследования, речь идет об инциденте на криминальной почве, а не теракте.

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