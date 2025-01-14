Посредники предупредили Израиль о задержке с ответом ХАМАСа

Телеканал "Кан-11" передал в вечернем выпуске новостей, что посредники предупредили Израиль о задержке с ответом от Мухаммада Синуара, который после ликвидации брата, Яхьи Синуара, фактически возглавил ХАМАС в Газе. Посредники отмечают, что речь идет о "технической паузе", и по-прежнему остается вероятность, что ответ будет получен в ближайшие часы.

По информации 14-го телеканала, Биньямин Нетаниягу сообщил об отсутствии ответа от ХАМАСа на встрече с родственниками похищенных, входящих в форумы "Тиква" и "Гвура". Участники этих форумов выступают против прекращения войны в секторе Газы. "До сих пор не получен ответ от ХАМАСа. Все, что мы слышим из-за границы, является спекуляцией. Как только Дональд Трамп заступит на должность, правила игры изменятся. На каждое нарушение условий соглашения последует такой ответ, какого еще не видели", – цитирует телеканал премьер-министра.

Ранее Биньямин Нетаниягу встретился с первой группой родственников похищенных. После завершения встречи участвовавшие в ней семьи выступили с обращением. Они передали слова премьера, заверившего их, что сделка может быть заключена уже в течение ближайших часов. Глава правительства заверил близких заложников, что переговоры ведутся обо всех похищенных, и живых, и мертвых, но текущие договоренности касаются только первого этапа соглашения.