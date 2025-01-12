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Израиль

В Тамре из огнестрельного оружия тяжело ранен подросток

Полиция
Криминал в арабском секторе
время публикации: 12 января 2025 г., 21:49 | последнее обновление: 12 января 2025 г., 21:49
В Тамре из огнестрельного оружия тяжело ранен подросток
Пресс-служба полиции Израиля

В больницу РАМБАМ в Хайфе в тяжелом состоянии доставлен 16-летний житель Тамры. Полиция расследует обстоятельства инцидента и ведет розыск стрелявшего.

Парамедик "Маген Давид Адом" Хасан Абу-Руми рассказал, что слышал выстрелы недалеко от своего дома и сообщил в диспетчерскую службу скорой помощи, после чего вышел из дома проверить, есть ли раненые в результате стрельбы. Подростка с огнестрельным ранением он обнаружил лежащим на земле и начал оказание ему первой помощи. После прибытия реанимационного автомобиля раненый был доставлен в больницу.

Израиль
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