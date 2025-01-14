"Аль-Хадад": ХАМАС распределяет заложников по группам перед реализацией сделки

Саудовское издание "Аль-Хадад" сообщает, что перед реализацией сделки ХАМАС "начал распределять заложников по группам" и "перемещает заложников с американским гражданством в Газе в безопасные места".

По словам указанных источников, ХАМАС также запросил международных и американских гарантий соблюдения Израилем условий соглашения и начал координацию с посредниками и Красным Крестом для организации логистики приема заложников.

Параллельно с этим израильские больницы также начали подготовку к приему заложников. Ожидается, что освобожденные заложники будут размещены в одной из пяти больниц – в этом списке "Шиба", "Бейлинсон", "Асаф а-Рофэ", "Вольфсон" и "Сорока". "Сорока" в Беэр-Шеве готовится принять заложников, которым требуется срочная медицинская помощь.

Список заложников (33 человека), которые могут выйти на свободу по сделке с ХАМАСом

Ранее сайт BBC News опубликовал некоторые подробности по сделке об условиях прекращения огня в Газе со ссылкой на израильские и палестинские источники.

Некий "палестинский чиновник" сообщил BBC, что соглашение о прекращении огня в Газе находится на стадии завершения, пишут Рушди Абуалуф и Майя Дэвис.

По словам этого источника, 13 января представители ХАМАСа и Израиля вели (очевидно, в Дохе) непрямые переговоры в одном здании.

"Обе стороны согласились, что ХАМАС освободит трех заложников в первый день реализации соглашения, после чего Израиль начнет вывод войск из населенных пунктов. Семь дней спустя ХАМАС освободит еще четырех заложников, а Израиль позволит перемещенным лицам на юге вернуться на север, но только пешком по прибрежной дороге. Легковым автомобилям, гужевым повозкам и грузовикам будет разрешено пересекать проход, прилегающий к дороге Салах ад-Дин, с осмотром с помощью рентгеновской аппаратуры, которой будет управлять катарско-египетская техническая группа безопасности", – говорится в публикации BBC.

В статье сообщается, что, в соответствии с соглашением, силы ЦАХАЛа останутся в "Филадельфийском коридоре" (на юге сектора Газы, вдоль границы с Египтом) и будут контролировать 800-метровую буферную зону вдоль восточной и северной границ в течение первой фазы, которая продлится 42 дня.

"Израиль согласился освободить 1000 палестинских заключенных, в том числе около 190, отбывающих наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет и более. В обмен ХАМАС освободит 34 заложника", – пишет BBC. Судя по публикациям израильских СМИ, речь, на самом деле, идет о 33 заложниках (все ли они живы, неизвестно) в обмен на освобождение 1300 палестинских заключенных.

Переговоры по второму и третьему этапам соглашения начнутся на 16-й день после прекращения огня в Газе.

На встрече с близкими похищенных Нетаниягу подчеркнул: переговоры идут обо всех

В преддверии ожидающегося заключения соглашения с ХАМАСом об освобождении похищенных 7 октября израильтян в обмен на несколько тысяч палестинских заключенных глава правительства Биньямин Нетаниягу встретился с представителями семей заложников.

На встречу были приглашены на все, что вызвало возмущение близких похищенных, оставшихся "за бортом": они заявили, что чувствуют огромное разочарование, и убеждены, что их интересы никто не представляет.

После завершения встречи участвующие в ней семьи похищенных выступили с обращением. Они передали слова премьера, заверившего их, что сделка может быть заключена уже в течение ближайших часов. Глава правительства заверил близких заложников, что переговоры ведутся обо всех похищенных, и живых, и мертвых, но текущие договоренности касаются только первого этапа соглашения.

Родственники заложников требуют непрерывности всех этапов сделки, они не готовы дать 16-го дня, когда ХАМАС освободит их близких. Глава правительства согласился со справедливостью этих слов, подчеркнув, что делается все возможное для освобождения всех заложников. Тем не менее, близкие похищенных отказываются удовлетворяться лишь словами.

Близкие похищенных призвали принимающих решения не руководствоваться политическими соображениями: больше всего они боятся, что возможность заключения всеобъемлющей сделки будет упущена. Однако важно отметить, что о самой готовности ХАМАСа к всеобъемлющей сделке речь не идет.