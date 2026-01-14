Источники в ПА: около Иерихона военными "жестоко избит" заместитель генсека ФАТХа
время публикации: 14 января 2026 г., 06:16 | последнее обновление: 14 января 2026 г., 06:20
Источники в ПА сообщают, что в ночь на 14 января силы ЦАХАЛа действовали в лагере Айн ас-Султан, к северу от Иерихона.
Утверждается, что военными был "жестоко избит" заместитель генерального секретаря партии ФАТХ Абу Али аль-Калуни.
Пострадавший доставлен в местную больницу.
ЦАХАЛ этот инцидент не комментирует.
