Израиль

Источники в ПА: около Иерихона военными "жестоко избит" заместитель генсека ФАТХа

Иудея и Самария
ЦАХАЛ
ФАТХ
время публикации: 14 января 2026 г., 06:16 | последнее обновление: 14 января 2026 г., 06:20
Источники в ПА: около Иерихона военными "жестоко избит" заместитель генсека ФАТХа
ПИЦ

Источники в ПА сообщают, что в ночь на 14 января силы ЦАХАЛа действовали в лагере Айн ас-Султан, к северу от Иерихона.

Утверждается, что военными был "жестоко избит" заместитель генерального секретаря партии ФАТХ Абу Али аль-Калуни.

Пострадавший доставлен в местную больницу.

ЦАХАЛ этот инцидент не комментирует.

Израиль
