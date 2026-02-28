x
28 февраля 2026
Мир

МИД России осудил "агрессию США и Израиля против суверенного Ирана"

Россия
Война с Ираном
время публикации: 28 февраля 2026 г., 14:28 | последнее обновление: 28 февраля 2026 г., 14:37
Сергей Лавров
Ramil Sitdikov/Pool Photo via AP

"Агрессия США и Израиля была спланированной вооруженной акцией против суверенного государства", – заявили в МИД России.

"Масштаб и характер предшествовавших этому безрассудному шагу военно-политических и пропагандистских приготовлений, включая стягивание в регион крупной военной группировки США, не оставляют сомнений в том, что речь идет о заранее спланированном и неспровоцированном акте вооруженной агрессии против суверенного и независимого государства-члена ООН в нарушение основополагающих принципов и норм международного права", – говорится в официальном комментарии российского дипломатического ведомства.

