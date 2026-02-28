МИД России осудил "агрессию США и Израиля против суверенного Ирана"

"Агрессия США и Израиля была спланированной вооруженной акцией против суверенного государства", – заявили в МИД России.

"Масштаб и характер предшествовавших этому безрассудному шагу военно-политических и пропагандистских приготовлений, включая стягивание в регион крупной военной группировки США, не оставляют сомнений в том, что речь идет о заранее спланированном и неспровоцированном акте вооруженной агрессии против суверенного и независимого государства-члена ООН в нарушение основополагающих принципов и норм международного права", – говорится в официальном комментарии российского дипломатического ведомства.