Стрельба на севере Иерусалима, раненый в критическом состоянии

Поступило сообщение стрельбе в районе Писгат-Зеэв на севере Иерусалима и ранении мужчины. На место происшествия прибыли полицейские и бригады скорой помощи.

Раненый в критическом состоянии доставлен в больницу "Адаса Ар а-Цофим".

Полиция заявляет: "После первоначального расследования предполагается, что инцидент носит уголовный характер". То есть речь не идет о теракте, по версии следствия.

По данным службы скорой помощи "Маген Давид Адом", раненому около 30 лет.

Информация уточняется.