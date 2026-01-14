x
14 января 2026
|
последняя новость: 08:03
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
14 января 2026
|
14 января 2026
|
последняя новость: 08:03
14 января 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Стрельба на севере Иерусалима, раненый в критическом состоянии

время публикации: 14 января 2026 г., 06:46 | последнее обновление: 14 января 2026 г., 07:13
Стрельба на севере Иерусалима, раненый в критическом состоянии
Пресс-служба МАДА

Поступило сообщение стрельбе в районе Писгат-Зеэв на севере Иерусалима и ранении мужчины. На место происшествия прибыли полицейские и бригады скорой помощи.

Раненый в критическом состоянии доставлен в больницу "Адаса Ар а-Цофим".

Полиция заявляет: "После первоначального расследования предполагается, что инцидент носит уголовный характер". То есть речь не идет о теракте, по версии следствия.

По данным службы скорой помощи "Маген Давид Адом", раненому около 30 лет.

Информация уточняется.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook