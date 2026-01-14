Стрельба на севере Иерусалима, раненый в критическом состоянии
время публикации: 14 января 2026 г., 06:46 | последнее обновление: 14 января 2026 г., 07:13
Поступило сообщение стрельбе в районе Писгат-Зеэв на севере Иерусалима и ранении мужчины. На место происшествия прибыли полицейские и бригады скорой помощи.
Раненый в критическом состоянии доставлен в больницу "Адаса Ар а-Цофим".
Полиция заявляет: "После первоначального расследования предполагается, что инцидент носит уголовный характер". То есть речь не идет о теракте, по версии следствия.
По данным службы скорой помощи "Маген Давид Адом", раненому около 30 лет.
Информация уточняется.