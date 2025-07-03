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Израиль

МИД Израиля выпустил предупреждение для туристов в связи с пожарами на Крите

Пожары
МИД
Греция
время публикации: 03 июля 2025 г., 20:41 | последнее обновление: 03 июля 2025 г., 20:41
МИД Израиля выпустил предупреждение для туристов в связи с пожарами на Крите
AP Photo/Michael Varaklas

В четверг, 3 июля, Министерство иностранных дел Израиля выпустило предупреждение для туристов, находящихся в Греции или собирающихся в эту страну в отпуск.

МИД рекомендует израильтянам воздержаться от поездок в районы на острове Крит, где бушуют лесные пожары. В заявлении говорится: "Необходимо следовать указаниям местных властей и внимательно следить за развитием событий в быстро меняющейся действительности".

МИД указывает телефон чрезвычайной службы в Греции (112), на который можно позвонить с любого мобильного телефона, а также телефон посольства Израиля в Афинах (+30-6944271668).

Пожар на Крите начался в среду, 2 июля, недалеко от деревни Ахлия и быстро распространился по лесистой и гористой местности из-за сильного ветра и жары. Локализовать огонь пожарным пока не удается. По данным Ассоциации отельеров Иерапетры и юго-восточного Крита, уже эвакуировано около 5 тысяч человек, большинство из которых – иностранные туристы.

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