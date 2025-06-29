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Израиль

Пожары возле Кинерета: эвакуированы школа и дом престарелых в кибуце Хукок

Пожары
время публикации: 29 июня 2025 г., 17:56 | последнее обновление: 29 июня 2025 г., 18:20
Пожары возле Кинерета: эвакуированы школа и дом престарелых в кибуце Хукок
Пожарно-спасательная служба Северного округа

42 пожарных расчета со всего Северного округа действуют на тушении пожара в районе кибуца Хукок вблизи Кинерета, в тушении участвуют также 10 самолетов пожарной авиации "Эльад", пожарные бригады Управления природы и парков и пожарные тракторы из соседних населенных пунктов.

Жители кибуца Хукок получили указание запереть окна и двери и не покидать дома из-за сильного задымления. Из местного дома престарелых и из школы эвакуировали людей, эвакуированы также жители первой линии домов.

Пожарные прилагают усилия для остановки линии огня, который распространяется по сельскохозяйственным угодьям и птицефермам, подгоняемый сильным ветром. Контроля за пожаром все еще нет.

Дорога 8066 от шоссе 90 до населенного пункта Леваним закрыта для движения. По сообщению "Маген Давид Адом", три человека были эвакуированы в больницу из-за отравления дымом, их состояние оценивается как легкое.

Израиль
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