Пожары возле Кинерета: эвакуированы школа и дом престарелых в кибуце Хукок

42 пожарных расчета со всего Северного округа действуют на тушении пожара в районе кибуца Хукок вблизи Кинерета, в тушении участвуют также 10 самолетов пожарной авиации "Эльад", пожарные бригады Управления природы и парков и пожарные тракторы из соседних населенных пунктов.

Жители кибуца Хукок получили указание запереть окна и двери и не покидать дома из-за сильного задымления. Из местного дома престарелых и из школы эвакуировали людей, эвакуированы также жители первой линии домов.

Пожарные прилагают усилия для остановки линии огня, который распространяется по сельскохозяйственным угодьям и птицефермам, подгоняемый сильным ветром. Контроля за пожаром все еще нет.

Дорога 8066 от шоссе 90 до населенного пункта Леваним закрыта для движения. По сообщению "Маген Давид Адом", три человека были эвакуированы в больницу из-за отравления дымом, их состояние оценивается как легкое.