x
20 февраля 2025
|
последняя новость: 18:34
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
20 февраля 2025
|
20 февраля 2025
|
последняя новость: 18:34
20 февраля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Покончил с собой бывший офицер ЦАХАЛа, страдавший от посттравматического синдрома

Психология
время публикации: 20 февраля 2025 г., 18:34 | последнее обновление: 20 февраля 2025 г., 18:34
Покончил с собой бывший офицер ЦАХАЛа, страдавший от посттравматического синдрома
Yonatan Sindel/Flash90

Утром 20 февраля покончил с собой бывший офицер ЦАХАЛа, страдавший от посттравматического синдрома. По информации "Кан Бет", около двух недель назад 47-летний житель Зарзира предпринял попытку самоубийства.

Об этой истории, произошедшей на границе с сектором Газы две недели назад, писали многие израильские СМИ. В темное время суток наблюдательницы ЦАХАЛа заметили возле пограничного забора лежавшего на земле мужчину. Когда к нему приблизились военнослужащие, мужчина выкрикнул: "Аллах Акбар", в надежде, что его убьют как террориста. Но военнослужащие его "нейтрализовали" выстрелом в ногу. Только когда раненый был доставлен в больницу "Барзилай", выяснилось, что он израильтянин, бывший офицер ЦАХАЛа с посттравматическим синдромом.

Корреспондент радиостанции "Кан Бет" Итай Блюменталь сообщил, что после инцидента на границе с Газой мужчина был насильственно помещен в психиатрическую клинику "Шаар Менаше", в которой провел четыре дня. Социальная работница министерства обороны настаивала на том, чтобы отставного военного оставили в клинике, но медицинская комиссия приняла решение о его выписке. Соцработники минобороны безуспешно пытались убедить мужчину лечь в психиатрический стационар добровольно. Утром 20 февраля он покончил с собой.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 17 февраля 2025

Майор полиции, участвовавший в боях 7 октября и страдавший от ПТСР, покончил с собой
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 11 февраля 2025

На границе с Газой военные по ошибке ранили солдата с ПТСР, приняв его за террориста