Утром 20 февраля покончил с собой бывший офицер ЦАХАЛа, страдавший от посттравматического синдрома. По информации "Кан Бет", около двух недель назад 47-летний житель Зарзира предпринял попытку самоубийства.

Об этой истории, произошедшей на границе с сектором Газы две недели назад, писали многие израильские СМИ. В темное время суток наблюдательницы ЦАХАЛа заметили возле пограничного забора лежавшего на земле мужчину. Когда к нему приблизились военнослужащие, мужчина выкрикнул: "Аллах Акбар", в надежде, что его убьют как террориста. Но военнослужащие его "нейтрализовали" выстрелом в ногу. Только когда раненый был доставлен в больницу "Барзилай", выяснилось, что он израильтянин, бывший офицер ЦАХАЛа с посттравматическим синдромом.

Корреспондент радиостанции "Кан Бет" Итай Блюменталь сообщил, что после инцидента на границе с Газой мужчина был насильственно помещен в психиатрическую клинику "Шаар Менаше", в которой провел четыре дня. Социальная работница министерства обороны настаивала на том, чтобы отставного военного оставили в клинике, но медицинская комиссия приняла решение о его выписке. Соцработники минобороны безуспешно пытались убедить мужчину лечь в психиатрический стационар добровольно. Утром 20 февраля он покончил с собой.