ЦАХАЛ прокомментировал атаку на бронетехнику на юге Сирии и опубликовал видео

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что несколько единиц сирийской бронетехники, замеченной между населенными пунктами Ас-Сиджин и Самиа, были атакованы до того, как они достигли района Ас-Суэйды.

"Присутствие танков на юге Сирии представляет угрозу для безопасности Израиля. ЦАХАЛ не допустит создания военной угрозы на юге Сирии и будет предпринимать меры для ее нейтрализации", – говорится в сообщении пресс-службы ЦАХАЛа.