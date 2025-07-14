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Израиль

ЦАХАЛ прокомментировал атаку на бронетехнику на юге Сирии и опубликовал видео

Пресс-служба ЦАХАЛа
Сирия
ЦАХАЛ
время публикации: 14 июля 2025 г., 18:13 | последнее обновление: 14 июля 2025 г., 18:16
ЦАХАЛ прокомментировал атаку на бронетехнику на юге Сирии и опубликовал видео
Кадр из видео пресс-службы ЦАХАЛа

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что несколько единиц сирийской бронетехники, замеченной между населенными пунктами Ас-Сиджин и Самиа, были атакованы до того, как они достигли района Ас-Суэйды.

"Присутствие танков на юге Сирии представляет угрозу для безопасности Израиля. ЦАХАЛ не допустит создания военной угрозы на юге Сирии и будет предпринимать меры для ее нейтрализации", – говорится в сообщении пресс-службы ЦАХАЛа.

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