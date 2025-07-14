После окончания слушаний в суде Нетаниягу приехал в Кнессет

После слушаний в суде по делу "о подарках" Биньямин Нетаниягу приехал в Кнессет для того, чтобы попытаться договориться с религиозными партиями, угрожающими голосовать против законопроектов, предложенных коалицией, и выйти из правительства.

По информации в СМИ, Нетаниягу оказывает давление на ультраортодоксальных политиков, пытаясь убедить их не возражать против формулировок закона о призыве, текст которого, как ожидается, будет представлен сегодня Юлием Эдельштейном.

В то же время председатель партии "Дегель а-Тора" Моше Гафни встретился с председателем коалиции Офиром Кацем ("Ликуд") и представителем партии ШАС Иноном Азулаем.

На пленарном заседании Кнессета обсуждается предложение лишить Аймана Удэ (ХАДАШ-ТААЛ) депутатского мандата. Представители "Яадут а-Тора" заявили, что будут голосовать против этого предложения. При этом они заявляют, что для проведения этого решения требуется поддержка 90 голосами, и закон все равно не пройдет вне зависимости от того, как проголосует "Яадут а-Тора".