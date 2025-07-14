Мэрия Кирьят-Шмоны сообщила о закрытии общественных бомбоубежищ
время публикации: 14 июля 2025 г., 18:50 | последнее обновление: 14 июля 2025 г., 18:52
Спустя семь месяцев после вступления в силу соглашения о прекращении огня с правительством Ливана мэрия Кирьят-Шмоны сообщила о закрытии общественных бомбоубежищ в городе.
Радиостанция "Кан Бет" отмечает, что общественные бомбоубежища в Кирьят-Шмоне были открыты после начала войны.
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