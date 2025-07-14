Спустя семь месяцев после вступления в силу соглашения о прекращении огня с правительством Ливана мэрия Кирьят-Шмоны сообщила о закрытии общественных бомбоубежищ в городе.

Радиостанция "Кан Бет" отмечает, что общественные бомбоубежища в Кирьят-Шмоне были открыты после начала войны.