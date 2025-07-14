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Израиль

Баарав-Миара раскритиковала процесс ее увольнения с должности

Юрсоветник правительства
время публикации: 14 июля 2025 г., 13:00 | последнее обновление: 14 июля 2025 г., 13:12
Баарав-Миара раскритиковала процесс ее увольнения с должности
Yonatan Sindel/Flash90

Юридический советник правительства Гали Баарав-Миара прокомментировала предстоящие 14 июля слушания по вопросу о ее увольнении.

По словам Баарав-Миары, речь идет о коррумпированном мероприятии, продиктованном чуждыми мотивами. По мнению Баарав-Миары, такие слушания и такой процесс увольнения позволяют в будущем уволить юридического советника по таким же мотивам. "Речь идет о демонстративных слушаниях, результаты которых известны заранее, и они наносят тяжелейший удар по власти закона и по демократии в Израиле", – добавила юридический советник.

Президент государства Ицхак Герцог также прокомментировал запланированные на 14 июля слушания по вопросу об увольнении юридического советника правительства. "Наше общество – это американские горки, у которых отказали тормоза, а внутри царит хаос", – сказал президент.

"Юридический советник правительства – это важнейшая фигура в нашей демократической системе, и нужно быть крайне осторожными в каждом шаге по ее адресу", – заявил глава государства.

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