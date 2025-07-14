Возле Ор-Иегуда мотоцикл столкнулся с машиной, мотоциклист в критическом состоянии

В результате столкновения мотоцикла с легковым автомобилем на шоссе 412 возле Ор-Иегуда крайне тяжелые травмы получил мотоциклист, мужчина в возрасте около 40 лет.

Прибывшие на место происшествия медики "Маген Давид Адом" эвакуировали пострадавшего в больницу "Шиба" в Тель а-Шомере, не прекращая реанимационных мероприятий.

Сообщается, что он получил крайне тяжелые множественные травмы и находится в критическом состоянии.