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Израиль

Возле Ор-Иегуда мотоцикл столкнулся с машиной, мотоциклист в критическом состоянии

ДТП
время публикации: 14 июля 2025 г., 12:12 | последнее обновление: 14 июля 2025 г., 12:12

В результате столкновения мотоцикла с легковым автомобилем на шоссе 412 возле Ор-Иегуда крайне тяжелые травмы получил мотоциклист, мужчина в возрасте около 40 лет.

Прибывшие на место происшествия медики "Маген Давид Адом" эвакуировали пострадавшего в больницу "Шиба" в Тель а-Шомере, не прекращая реанимационных мероприятий.

Сообщается, что он получил крайне тяжелые множественные травмы и находится в критическом состоянии.

Израиль
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