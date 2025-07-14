Возле Ор-Иегуда мотоцикл столкнулся с машиной, мотоциклист в критическом состоянии
время публикации: 14 июля 2025 г., 12:12 | последнее обновление: 14 июля 2025 г., 12:12
В результате столкновения мотоцикла с легковым автомобилем на шоссе 412 возле Ор-Иегуда крайне тяжелые травмы получил мотоциклист, мужчина в возрасте около 40 лет.
Прибывшие на место происшествия медики "Маген Давид Адом" эвакуировали пострадавшего в больницу "Шиба" в Тель а-Шомере, не прекращая реанимационных мероприятий.
Сообщается, что он получил крайне тяжелые множественные травмы и находится в критическом состоянии.
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// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 13 июля 2025