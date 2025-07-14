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Израиль

"Дегель а-Тора" в течение суток объявит о выходе из коалиции

Кнессет
Призыв ультраортодоксов
Коалиция
время публикации: 14 июля 2025 г., 12:02 | последнее обновление: 14 июля 2025 г., 12:02
"Дегель а-Тора" в течение суток объявит о выходе из коалиции
Arie Leib Abrams/Flash90

Представители фракции "Дегель а-Тора" объявили, что если проект закона о призыве учащихся ешив не будет представлен в ближайшее время, в течение суток фракция покинет правящую коалицию. Об этом сообщил в своем Telegram-канале политический обозреватель Амит Сегаль.

Он отмечает, что представители "Дегель а-Тора" пытались заставить ШАС подписать законопроект о роспуске Кнессета, чтобы добиться большинства в 61 голос, но ШАС отказалась присоединиться к арабским фракциям.

Израиль
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