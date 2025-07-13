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Израиль

Скончался мотоциклист, пострадавший в аварии в Иерусалиме

ДТП
время публикации: 13 июля 2025 г., 21:30 | последнее обновление: 13 июля 2025 г., 21:30
Скончался мотоциклист, пострадавший в аварии в Иерусалиме
Пресс-служба МАДА

На бульваре Шмуэля Меира в иерусалимском квартале Ар-Хома в Иерусалиме мотоциклист не справился с управлением транспортным средством и его байк опрокинулся на большой скорости. Парамедики с места ДТП сообщали, что мотоциклист (мужчина примерно 50 лет) с легкими травмами был доставлен в больницу.

В больнице состояние пострадавшего ухудшилось, и врачи были вынуждены констатировать его смерть.

Пресс-служба правоохранительных органов передала, что следователи дорожной полиции выехали в больницу.

Израиль
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