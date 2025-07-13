Скончался мотоциклист, пострадавший в аварии в Иерусалиме

На бульваре Шмуэля Меира в иерусалимском квартале Ар-Хома в Иерусалиме мотоциклист не справился с управлением транспортным средством и его байк опрокинулся на большой скорости. Парамедики с места ДТП сообщали, что мотоциклист (мужчина примерно 50 лет) с легкими травмами был доставлен в больницу.

В больнице состояние пострадавшего ухудшилось, и врачи были вынуждены констатировать его смерть.

Пресс-служба правоохранительных органов передала, что следователи дорожной полиции выехали в больницу.