Скончался мотоциклист, пострадавший в аварии в Иерусалиме
время публикации: 13 июля 2025 г., 21:30 | последнее обновление: 13 июля 2025 г., 21:30
На бульваре Шмуэля Меира в иерусалимском квартале Ар-Хома в Иерусалиме мотоциклист не справился с управлением транспортным средством и его байк опрокинулся на большой скорости. Парамедики с места ДТП сообщали, что мотоциклист (мужчина примерно 50 лет) с легкими травмами был доставлен в больницу.
В больнице состояние пострадавшего ухудшилось, и врачи были вынуждены констатировать его смерть.
Пресс-служба правоохранительных органов передала, что следователи дорожной полиции выехали в больницу.
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// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 13 июля 2025