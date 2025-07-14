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Израиль

Экс-премьер Израиля Ольмерт назвал "гуманитарный город" в Рафиахе концентрационным лагерем

Газа
время публикации: 14 июля 2025 г., 01:21 | последнее обновление: 14 июля 2025 г., 01:23
Экс-премьер Израиля Ольмерт назвал "гуманитарный город" в Рафиахе концентрационным лагерем
Tomer Neuberg/Flash90

Бывший премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт в интервью The Guardian резко осудил план создания "гуманитарного города" в Рафахе, который предложил министр обороны Исраэль Кац. "Это концентрационный лагерь. Извините", – заявил Ольмерт, назвав принудительное размещение палестинцев в таком лагере частью этнической чистки.

Ольмерт заявил, что Израиль уже сейчас совершает военные преступления в секторе Газы и на Западном берегу, а строительство лагеря приведет к эскалации конфликта.

План министра обороны предусматривает создание "гуманитарного города" на руинах Рафаха, который на первом этапе примет 600 тысяч человек, а затем и все население сектора, без права покидать территорию. По данным телеканала "Кан-11", узкий кабинет безопасности обсуждает вопрос строительства такого города, однако высокая стоимость проекта в 20 миллиардов шекелей заставляет искать более бюджетные альтернативы.

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