Экс-глава правительства в интервью CNN: "Нетаниягу и его бандиты поляризуют израильское общество"

Экс-глава правительства Эхуд Ольмерт в интервью программе "Фарид Закария GPS" на телеканале CNN заявил, что Нетаниягу и его правительство не отражают позицию израильского общества.

"То, что делает Нетаниягу и группа бандитов, входящих в его кабинет, поляризуют израильское общество", – заявил он, добавив: "Важно, чтобы международное сообщество знало, что эти израильские лидеры не являются "голосом" страны".

На прошлой неделе Эхуд Ольмерт, возглавлявший правительство в период с 2006 по 2009 год и горячо поддерживавший вывод поселений из Газы, в интервью BBC заявил, что действия Израиля в секторе Газы "отвратительны и возмутительны", что нынешняя война ведется "без цели" и "без шансов достичь чего-то, что могло бы спасти жизни заложников". А "очевидным проявлением войны" является гибель тысяч гражданских лиц в Газе, а также большого количества израильских военнослужащих. Он подчеркнул: "Мы боремся с убийцами из ХАМАСа. Мы не воюем с невинными гражданами. И это должно быть ясно".