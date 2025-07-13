В Иерусалиме проходит заседание "узкого" кабинета министров

В канцелярии премьер-министра в Иерусалиме проходит заседание членов "узкого кабинета", на котором среди прочего обсуждается требование ХАМАСа о выводе ЦАХАЛа из Рафиаха в рамках возможного соглашения о прекращении огня.

Радиостанция "Кан Бет" сообщает, что встреча организована под давлением международных посредников, которые опасаются провала переговоров в Дохе.

В заседании участвуют министры Итамар Бен-Гвир и Бецалель Смотрич, которые, по данным израильских СМИ, скорее всего выступят против временного отвода израильских сил из Рафиаха.

Рядом с канцелярией премьер-министра проходит акция протеста родственников похищенных, которые требуют от правительства завершить войну в секторе Газы и вернуть их близких из плена ХАМАСа.