Окружной суд отклонил апелляцию полиции на решение об освобождении Уриха из-под ареста
время публикации: 22 мая 2025 г., 18:34 | последнее обновление: 22 мая 2025 г., 18:34
Окружной суд в Лоде отклонил апелляцию, поданную полицией на решение мирового суда освободить Йонатана Уриха, советника премьер-министра Биньямина Нетаниягу, из-под домашнего ареста.
Полиция просит отсрочку для выполнения этого решения, так как намеревается опротестовать его в Верховном суде.
Несмотря на то, что окружной суд постановил, что Урих должен быть освобожден, в решении судьи Амита Михлеса говорится, что в последние дни следствию удалось собрать новые доказательства, усиливающие подозрения в адрес Уриха.
Срок домашнего ареста Уриха истек 21 мая, полиция просила оставить его под домашним арестом до 12 июня.
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// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 21 мая 2025