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Израиль

Окружной суд отклонил апелляцию полиции на решение об освобождении Уриха из-под ареста

Судебные решения
Биньямин Нетаниягу
Катар
время публикации: 22 мая 2025 г., 18:34 | последнее обновление: 22 мая 2025 г., 18:34
Окружной суд отклонил апелляцию полиции на решение об освобождении Уриха из-под ареста
Noam Revkin Fenton/Flash90

Окружной суд в Лоде отклонил апелляцию, поданную полицией на решение мирового суда освободить Йонатана Уриха, советника премьер-министра Биньямина Нетаниягу, из-под домашнего ареста.

Полиция просит отсрочку для выполнения этого решения, так как намеревается опротестовать его в Верховном суде.

Несмотря на то, что окружной суд постановил, что Урих должен быть освобожден, в решении судьи Амита Михлеса говорится, что в последние дни следствию удалось собрать новые доказательства, усиливающие подозрения в адрес Уриха.

Срок домашнего ареста Уриха истек 21 мая, полиция просила оставить его под домашним арестом до 12 июня.

Израиль
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