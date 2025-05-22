Окружной суд отклонил апелляцию полиции на решение об освобождении Уриха из-под ареста

Окружной суд в Лоде отклонил апелляцию, поданную полицией на решение мирового суда освободить Йонатана Уриха, советника премьер-министра Биньямина Нетаниягу, из-под домашнего ареста.

Полиция просит отсрочку для выполнения этого решения, так как намеревается опротестовать его в Верховном суде.

Несмотря на то, что окружной суд постановил, что Урих должен быть освобожден, в решении судьи Амита Михлеса говорится, что в последние дни следствию удалось собрать новые доказательства, усиливающие подозрения в адрес Уриха.

Срок домашнего ареста Уриха истек 21 мая, полиция просила оставить его под домашним арестом до 12 июня.