Советнику премьер-министра Йонатану Уриху могут быть предъявлены обвинения по уголовному делу

Прокуратура уведомила Йонатана Уриха, советника Биньямина Нетаниягу, о том, что юридический советник правительства Гали Баарав-Миара и государственный прокурор Амит Исман рассматривают возможность предъявления ему обвинений в связи с утечкой секретных материалов. Урих приглашен на слушания, по итогам которых будет принято решение.

Как следует из письма прокуратуры, Урих подозревается в том, что вместе с Эли Фельдштейном незаконно получил доступ к секретной информации из системы ЦАХАЛа. Речь идет о засекреченных данных с высоким уровнем доступа, и их разглашение могло поставить под угрозу безопасность государства и жизни людей. Эти данные использовались Урихом и Фельдштейном, в частности, для того, чтобы повлиять на общественное мнение в отношении премьер-министра и направить дискуссию на обсуждение убийства шести заложников в августе 2024 года.