Возле Тайбе в результате столкновения пострадали два велосипедиста
время публикации: 14 мая 2025 г., 21:30 | последнее обновление: 14 мая 2025 г., 21:30
На 44-й трассе, возле перекрестка Тайбе, произошла авария с участием двух электровелосипедов. Парамедики доставили в больницу 16-летнего юношу в тяжелом состоянии с черепно-мозговой травмой.
В этой аварии легкие травмы получил второй велосипедист, мужчина примерно 23 лет.
Дорожная полиция проверяет обстоятельства происшествия.
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// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 14 мая 2025