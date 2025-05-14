Возле Тайбе в результате столкновения пострадали два велосипедиста

На 44-й трассе, возле перекрестка Тайбе, произошла авария с участием двух электровелосипедов. Парамедики доставили в больницу 16-летнего юношу в тяжелом состоянии с черепно-мозговой травмой.

В этой аварии легкие травмы получил второй велосипедист, мужчина примерно 23 лет.

Дорожная полиция проверяет обстоятельства происшествия.