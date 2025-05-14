Командующий Северным округом Ури Гордин, отвечавший за операцию "Пейджер", подал в отставку
время публикации: 14 мая 2025 г., 21:15 | последнее обновление: 14 мая 2025 г., 21:19
Командующий Северным округом Ури Гордин, отвечавший за операцию "Пейджер", подал в отставку
Командующий Северным военным округом генерал-майор Ури Гордин уведомил начальника Генштаба Эяля Замира о своем уходе в отставку в июле. На этой должности Гордин находился почти три года.
14-й телеканал сообщает, что Ури Гордин среди прочего отвечал за осуществление операции "Пейджер" в Ливане.
Среди кандидатов на должность начальника Северным округом телеканал называет командующего Управлением тылом Рафи Мило, начальника Управления кадров ЦАХАЛа Дадо Бар Калифу и командующего Северным корпусом Дана Гольдфуса.
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