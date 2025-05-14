x
14 мая 2025
|
последняя новость: 21:30
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
14 мая 2025
|
14 мая 2025
|
последняя новость: 21:30
14 мая 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

В Тель-Авиве проходит акция протеста педагогов против сокращения зарплат

Мин.образования
Образование
Минфин
время публикации: 14 мая 2025 г., 20:44 | последнее обновление: 14 мая 2025 г., 20:44
В Тель-Авиве проходит акция протеста педагогов против сокращения зарплат
Avshalom Sassoni/Flash90

На площади перед театром "Габима" в Тель-Авиве проходит акция протеста учителей и воспитателей детских садов против сокращения зарплат, в ней принимают участие около трех тысяч человек. "Министр образования, не бросай образование на произвол судьбы", – скандируют они.

Поводом для акции протеста стала инструкция министерства образования, спущенная в учебные заведения, в которой объясняется, как и какую сумму следует вычесть из зарплат бастовавших учителей, а также тех, кто находится на больничном.

На этой акции протеста также присутствуют глава профсоюза учителей средних и старших классов Ран Эрез. По его словам, министр финансов Бецалель Смотрич и министр просвещения Йоав Киш пытались помешать проведению акции протеста. "Это не политическая демонстрация, и ее причина – гнев учителей, обеспокоенных будущим образования и своей карьерой", – заявил он. Ран Эрез сообщил, что профсоюз учителей обратился в Высший суд справедливости с требованием отменить решение правительства о сокращении зарплат педагогов.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 11 мая 2025

В день праздника Лаг ба-Омер не будет занятий в школах и детских садах
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 09 мая 2025

Все школы в Израиле в пятницу работали в обычном режиме
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 08 мая 2025

Яффа Бен-Давид защищает соглашение с минфином: "Лучшее, что можно было достичь"