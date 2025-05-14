В Тель-Авиве проходит акция протеста педагогов против сокращения зарплат

На площади перед театром "Габима" в Тель-Авиве проходит акция протеста учителей и воспитателей детских садов против сокращения зарплат, в ней принимают участие около трех тысяч человек. "Министр образования, не бросай образование на произвол судьбы", – скандируют они.

Поводом для акции протеста стала инструкция министерства образования, спущенная в учебные заведения, в которой объясняется, как и какую сумму следует вычесть из зарплат бастовавших учителей, а также тех, кто находится на больничном.

На этой акции протеста также присутствуют глава профсоюза учителей средних и старших классов Ран Эрез. По его словам, министр финансов Бецалель Смотрич и министр просвещения Йоав Киш пытались помешать проведению акции протеста. "Это не политическая демонстрация, и ее причина – гнев учителей, обеспокоенных будущим образования и своей карьерой", – заявил он. Ран Эрез сообщил, что профсоюз учителей обратился в Высший суд справедливости с требованием отменить решение правительства о сокращении зарплат педагогов.