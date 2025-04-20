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Израиль

Глава Генштаба провел оценку ситуации в Сирии: "Мы удерживаем ключевые позиции"

Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 20 апреля 2025 г., 18:30 | последнее обновление: 20 апреля 2025 г., 18:30
Глава Генштаба провел оценку ситуации в Сирии: "Мы удерживаем ключевые позиции"
Пресс-служба ЦАХАЛа

Глава Генштаба ЦАХАЛа генерал-лейтенант Эяль Замир провел оценку ситуации в Сирии и осмотр позиций на местах вместе с командующим Северным военным округом генерал-майором Ури Гординым, командиром 210-й дивизии бригадным генералом Яиром Плаем и другими командирами.

Во время своего визита Замир заявил, что "этот район жизненно важен" для обеспечения безопасности Израиля. "Мы вошли сюда, потому что Сирия распалась, поэтому мы удерживаем ключевые позиции, чтобы наиболее эффективно себя защищать. Отсюда видно всех, кто находится на этом горном хребте, это стратегическая позиция. Мы не знаем, как будут развиваться события, но наше присутствие здесь имеет важнейшее значение для безопасности Израиля", – подчеркнул глава Генштаба.

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