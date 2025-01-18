Не декор, а защита от хищников: птицы используют змеиную кожу для своих гнезд

Когда птица использует змеиную кожу для своего гнезда, это не просто необычный декоративный выбор. Исследования показали, что такой способ помогает отпугнуть хищников.

Исследователи из Корнеллского университета решили проверить, какую пользу птицы могут извлечь из использования змеиной кожи для своих гнезд. Для этого они изучили, может ли кожа змеи помочь снизить количество хищников, уменьшить число вредных эктопаразитов в гнездах, изменить микробиологическое окружение таким образом, чтобы это было выгодно птицам. Исследователи также предположили, что эволюционные взаимодействия между мелкими хищниками птиц, которые часто становятся добычей змей, могут заставить этих хищников избегать змеиной кожи в гнезде из-за страха перед возможной угрозой.

Группа ученых провела эксперимент и разместила два перепелиных яйца в более чем 60 гнездовых ящиках и 80 неиспользуемых гнездах Американской малиновки (Turdus migratorius), которые находились в районе Итаки – городе США, расположенном на южном побережье озера Кейюга, чтобы создать условия, имитирующие как закрытые, так и открытые гнезда. В некоторые из этих гнезд добавили змеиные шкуры, полученные от местного разводчика змей, а в другие – нет. Каждые три дня на протяжении двух недель исследователи проверяли состояние яиц в гнездах.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали, что гнезда с открытыми чашами привлекали как мелких млекопитающих, так и хищных птиц, в то время как в гнездовые ящики, где лежала змеиная кожа, заглядывали только мелкие млекопитающие, преимущественно белки-летяги.