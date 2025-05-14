Сержант Элишай Юнг из общины "Ивриим" получил гражданство Израиля посмертно

Министр внутренних дел Моше Арбель вручил близким погибшего в бою с террористами в Дженине бойца бронетанковых войск Элишая Юнга документы о присвоении Элишаю почетного гражданства Израиля – посмертно. На церемонии, состоявшейся в канцелярии министра, свидетельство о присвоении гражданство было вручено матери погибшего сержанта ЦАХАЛа Ошрайе Юнг и его брату Авишаю.

"Признание жертвы Элишая Юнга, который был призван в ЦАХАЛ и отдал свою жизнь за безопасность Государства Израиль – это наш долг, – подчеркнул глава МВД. – Предоставление ему почетного гражданства – это не просто символ, это заявление. Элишай был неотъемлемой частью Государства Израиль, и его семья всегда будет частью нашего общества. Это долг чести, уважения и памяти".

Элишай Юнг – представитель общины "Ивриим", это небольшая религиозная группа чернокожих евреев, потомков афроамериканских иммигрантов из Иллинойса, которые в конце 1960-х годов прибыли в Израиль. Большинство "ивриим", насчитывающей свыше 2000 человек, проживают в общине в Димоне, небольшие группы проживают в Араде, Тверии и Мицпе-Рамоне. Некоторые из них считают себя евреями, но основной иудаизм не считает их таковыми.

"Ивриим" строит свой образ жизни на собственной интерпретации Торы. Как и караимы, они не принимают раввинской традиции. "Ивриим" придерживаются веганства и полигамных браков, их образ жизни характеризуется взаимной помощью.

Около десяти лет назад министр внутренних дел Гидеон Саар принял решение об урегулировании статуса служащих в ЦАХАЛе членов общины "Ивриим" и их семей. Согласно этому решению, военнослужащие ЦАХАЛа и их семьи имеют право подать заявление на получение гражданства по истечении 18 месяцев со дня призыва.

Однако с момента призыва Элишая до его гибели в октябре 2024 года не прошло 18 месяцев. Он погиб, будучи военнослужащим ЦАХАЛа, но не гражданином Израиля.