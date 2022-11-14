Министерство алии: с 1 сентября 2022 года из России репатриировались почти 9000 человек

Министерство алии и интеграции Израиля ответило на запрос редакции NEWSru.co.il и предоставило данные о новых репатриантах последнего период из стран бывшего СССР.

В ответ на наш запрос предоставлены следующие данные: "С 1 сентября 2022 года из России репатриировались 8768 человек, из Украины – 1091, из Беларуси – 448. Кроме того насчитывается около 7000 человек, имеющих право на репатриацию, которые еще не изменили свой статус после прибытия в Израиль в качестве туристов (большинство из них из России)".

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Отметим, что поток репатриантов и потенциальных репатриантов, а также возвращающихся граждан Израиля из России значительно вырос после объявления в РФ "частичной мобилизации" (21 сентября 2022 года).