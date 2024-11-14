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Израиль

ЦАХАЛ нанес удары по складам оружия и боеприпасов "Хизбаллы" в Бейруте

время публикации: 14 ноября 2024 г., 21:23 | последнее обновление: 14 ноября 2024 г., 21:28
ЦАХАЛ нанес удары по складам оружия и боеприпасов "Хизбаллы" в Бейруте
AP Photo/Hussein Malla

Истребители ЦАХАЛа, руководствуясь информацией военной разведки АМАН, вечером в четверг атаковали склады оружия и боеприпасов террористической организации "Хизбалла" в районе Дахия на юге Бейрута.

В сообщении ЦАХАЛа подчеркивается, что склады вооружений "Хизбалла" намеренно располагает в центре гражданского населения, чтобы использовать граждан Ливана в качестве живого щита.

Перед атакой были приняты меры по минимизации жертв среди гражданского населения, включая публикацию предварительных предупреждений с точным указанием цели будущих ударов.

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