ЦАХАЛ нанес удары по складам оружия и боеприпасов "Хизбаллы" в Бейруте

Истребители ЦАХАЛа, руководствуясь информацией военной разведки АМАН, вечером в четверг атаковали склады оружия и боеприпасов террористической организации "Хизбалла" в районе Дахия на юге Бейрута.

В сообщении ЦАХАЛа подчеркивается, что склады вооружений "Хизбалла" намеренно располагает в центре гражданского населения, чтобы использовать граждан Ливана в качестве живого щита.

Перед атакой были приняты меры по минимизации жертв среди гражданского населения, включая публикацию предварительных предупреждений с точным указанием цели будущих ударов.