ЦАХАЛ нанес удары по складам оружия и боеприпасов "Хизбаллы" в Бейруте
время публикации: 14 ноября 2024 г., 21:23 | последнее обновление: 14 ноября 2024 г., 21:28
Истребители ЦАХАЛа, руководствуясь информацией военной разведки АМАН, вечером в четверг атаковали склады оружия и боеприпасов террористической организации "Хизбалла" в районе Дахия на юге Бейрута.
В сообщении ЦАХАЛа подчеркивается, что склады вооружений "Хизбалла" намеренно располагает в центре гражданского населения, чтобы использовать граждан Ливана в качестве живого щита.
Перед атакой были приняты меры по минимизации жертв среди гражданского населения, включая публикацию предварительных предупреждений с точным указанием цели будущих ударов.
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