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Израиль

Главы фракций коалиции выступили против попыток объявить Нетаниягу недееспособным

время публикации: 14 ноября 2024 г., 20:47 | последнее обновление: 14 ноября 2024 г., 20:51
Главы фракций коалиции выступили против попыток объявить Нетаниягу недееспособным
Yonatan Sindel/Flash90

Руководители коалиционных партий опубликовали в четверг, 14 ноября, совместное заявление, в котором они осуждают попытки объявить главу правительства Биньямина Нетаниягу временно не способным исполнять свои обязанности после решения суда не откладывать показания премьер-министра по его делам.

Под обращением подписались все главы партий коалиции, включая нового министра иностранных дел Гидеона Саара. "Мы, главы коалиционных партий, категорически отвергаем любую попытку объявить премьер-министра недееспособным даже на короткий период, – сказано в этом документе. – Эти попытки бессмысленны и лишены правовой основы, такой шаг означает государственный переворот в полном смысле этого слова".

В обращении глав коалиции сказано, что глава правительства должен продолжать вести военное и политическое руководство, и лишь народ вправе через своих избранников в Кнессете определять, кто руководит страной и кто будет занимать пост премьер-министра.

От имени "Ликуда" обращение подписал министр юстиции Ярив Левин, от имени ШАС – Арье Дери, от имени "Яадут а-Тора" – министр строительства Ицхак Гольдкнопф, от имени "Дегель а-Тора" – Моше Гафни, от имени "Ционут а-Датит" – министр финансов Бецалель Смотрич, от имени "Оцма Иегудит" – министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир, от имени "Ямин Мамлахти" – министр иностранных дел Гидеон Саар.

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