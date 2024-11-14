ЦАХАЛ: в результате атаки беспилотника, разбившегося возле Эльякима, ранены двое военнослужащих
время публикации: 14 ноября 2024 г., 20:42 | последнее обновление: 14 ноября 2024 г., 20:42
Пресс-секретарь ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари во время брифинга сообщил, что в результате падения беспилотника возле Эльякима ранены двое военнослужащих. Их ранения оцениваются медиками как средней тяжести.
Беспилотник, запущенный из Ливана около 18:40, стал причиной активации системы предупреждения от Нагарии до Кейсарии. Около миллиона израильтян находились в убежищах.
Беспилотник упал возле мошава Эльяким, на месте его падения возник пожар.
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