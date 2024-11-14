ЦАХАЛ: в результате атаки беспилотника, разбившегося возле Эльякима, ранены двое военнослужащих

Пресс-секретарь ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари во время брифинга сообщил, что в результате падения беспилотника возле Эльякима ранены двое военнослужащих. Их ранения оцениваются медиками как средней тяжести.

Беспилотник, запущенный из Ливана около 18:40, стал причиной активации системы предупреждения от Нагарии до Кейсарии. Около миллиона израильтян находились в убежищах.

Беспилотник упал возле мошава Эльяким, на месте его падения возник пожар.