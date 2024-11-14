83 конгрессмена США потребовали от Байдена ввести санкции в отношении Бен-Гвира и Смотрича

По информации издания Walla News, 15 сенаторов и 68 членов Палаты представителей направили Байдену письмо, в котором потребовали ввести санкции в отношении Бен-Гвира и Смотрича. Все подписавшиеся под письмом – представители Демократической партии.

Авторы письма утверждают, что израильские министры несут ответственность за насилие в отношении палестинцев на Западном берегу. Они также попросили внести в санкционный список организации "Амана" и "Регавим".

"Насилие со стороны поселенцев на Западном берегу, которое поощряется также экстремистскими элементами в правительстве Нетаниягу, угрожает долгосрочной безопасности Израиля и всего региона", – говорится в письме.

12 ноября израильский сайт Ynet написал, что Государственный департамент США проверяет возможность введения санкций в отношении министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира. По словам источника издания, этот шаг позволил бы сбалансировать критику в адрес администрации Байдена за решение не вводить эмбарго на поставки оружия Израилю. Если Госдепартамент пойдет на этот шаг, это станет первым случаем в истории отношений двух стран, когда США вводят санкции в отношении действующего министра.

В публикации отмечается, что после 20 января Дональд Трамп, скорее всего, отменит это решение, однако в администрации Байдена надеются, что ее примеру последуют другие страны, в частности Канада, ЕС, Австралия, Новая Зеландия и Япония.