СМИ: Израиль и США передали Ливану черновик соглашения о прекращении огня и ждут ответ

В четверг, 14 ноября, телеканал "Кешет-12" сообщил, что США и Израиль передали правительству Ливана проект соглашения о прекращении огня и ожидается, что ответ будет получен в ближайшие дни. В сообщении отмечалось, что на данном этапе обсуждается именно прекращение огня, а не прекращение войны.

Радиостанция "Кан-11" также сообщает, что в данный момент Израиль и США ждут ответа от Ливана.

Барак Равид, корреспондент сайта Walla News и обозреватель издания Axios, в своем Х-блоге со ссылкой на источник в Вашингтоне написал, что "соглашение еще не заключено, но оно уже близко". Равид отмечает, что на данный момент неизвестна дата визита специального посланника администрации США Амоса Хохштейна в Ливан. В Вашингтоне и Иерусалиме заявляют, что Хохштейн поедет в Бейрут только после того, как будет уверенность в том, что соглашение будет подписано.

Издание Washington Post 14 ноября написало, что правительство Израиля стремится к заключению соглашения о прекращении огня в Ливане, чтобы это стало первой внешнеполитической победой новоизбранного президента США Дональда Трампа.

Издание сообщает, со ссылкой на израильские источники, что этот вопрос обсуждался в Мар-а-Лаго на встрече израильского министра по стратегическим вопросам Рона Дермера, доверенного лица Биньямина Нетаниягу, с Трампом и его зятем Джаредом Кушнером, который в прошлую каденцию своего тестя был его специальным эмиссаром на Ближнем Востоке.

Washington Post отмечает, что поместье Трампа стало первой остановкой Дермера в ходе американского визита. Лишь после этого он направился в Вашингтон. Это свидетельствует, что центр тяжести американской политики после выборов переместился к Трампу.

"Есть понимание, что Израиль преподнесет Трампу подарок… Что в январе будет достигнуто взаимопонимание по ливанскому вопросу", – заявил изданию израильский представитель. Пресс-секретарь Дермера ограничился замечанием, что в ходе встречи обсуждался широкий круг вопросов.