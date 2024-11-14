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Израиль

Беспорядки в связи со сносом незаконных строений в Цур-Арэль, несколько человек арестованы

время публикации: 14 ноября 2024 г., 20:17 | последнее обновление: 14 ноября 2024 г., 20:22
Беспорядки в связи со сносом незаконных строений в Цур-Арэль, несколько человек арестованы
Michael Giladi/ Flash90

Несколько поселенцев подожгли свой автомобиль в центре шоссе номер 60, в то время как еще несколько десятков человек заблокировали другой участок шоссе. Таким образом поселенцы протестуют против сноса незаконных построек в округе Биньямин. Военнослужащие задержали нескольких участников беспорядков.

Как сообщает в четверг, 14 ноября, новостной сайт религиозного сионизма "Сругим", в ходе беспорядков дорога была перекрыта для движения транспорта на два часа.

Поселенцы подчеркнули, что подожгли собственный автомобиль, предварительно убедившись, что это действие не угрожает ничьим жизни, здоровью и имуществу. Они заявили, что продолжат протесты против ликвидации Цур-Арэль и не позволят передать эту стратегически важную территорию палестинской администрации.

Форпост Цур-Арэль на этой неделе дважды подвергся сносу, на месте размещен постоянный отряд пограничной полиции МАГАВ, чтобы не допустить жителей на территорию форпоста и не позволить вновь его отстроить.

Израиль
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