Беспорядки в связи со сносом незаконных строений в Цур-Арэль, несколько человек арестованы

Несколько поселенцев подожгли свой автомобиль в центре шоссе номер 60, в то время как еще несколько десятков человек заблокировали другой участок шоссе. Таким образом поселенцы протестуют против сноса незаконных построек в округе Биньямин. Военнослужащие задержали нескольких участников беспорядков.

Как сообщает в четверг, 14 ноября, новостной сайт религиозного сионизма "Сругим", в ходе беспорядков дорога была перекрыта для движения транспорта на два часа.

Поселенцы подчеркнули, что подожгли собственный автомобиль, предварительно убедившись, что это действие не угрожает ничьим жизни, здоровью и имуществу. Они заявили, что продолжат протесты против ликвидации Цур-Арэль и не позволят передать эту стратегически важную территорию палестинской администрации.

Форпост Цур-Арэль на этой неделе дважды подвергся сносу, на месте размещен постоянный отряд пограничной полиции МАГАВ, чтобы не допустить жителей на территорию форпоста и не позволить вновь его отстроить.