Байден продлил на год "режим чрезвычайного положения" в отношении Ирана

Президент США Джо Байден принял решение продлить на год "режим чрезвычайного положения" в отношении Ирана, предусматривающий односторонние санкции против Исламской республики, сообщает ТАСС.

Как подчеркнул Байден, "отношения с Ираном пока не нормализованы", а "процесс выполнения соглашений от 19 января 1981 года продолжается". Речь идет об Алжирских соглашениях между США и Ираном.

"По этой причине национальный режим чрезвычайного положения, объявленный 14 ноября 1979 года, а также введенные тогда с целью противодействия этому чрезвычайному положению меры должны продолжать оставаться в силе и после 14 ноября 2024 года", – отмечается в заявлении. "Я продлеваю действие национального режима чрезвычайного положения в отношении Ирана на один год", – добавил президент США.