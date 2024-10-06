Седьмой погибший в теракте в Яффо: 33-летний бездомный Виктор Шимшон Грин

Разрешено к публикации имя седьмого погибшего в результате теракта, совершенного вечером 1 октября в Яффо. Это 33-летний Виктор Шимшон Грин, который проживал в приюте для бездомных "Гагон" в Яффо.

Напомним, в результате теракта были убиты семь человек, еще 16 получили ранения различной степени тяжести, пятеро из них в тяжелом состоянии.

Имена остальных шестерых погибших:

Йонас Каруссис, 26 лет, из Иерусалима. Гражданин Греции, изучал архитектуру в Тель-Авиве.

Ревиталь Бронштейн, 24 года, из Бат-Яма.

Илья Нозадзе, 42 года, приехал из Грузии в гости к племянницам.

Инбар Сегев Вигдер из Тель-Авива, 33 года. Ее сын Ари, находившийся в коляске, выжил. Террористы выстрелили в ее собаку, тяжело ранив ее. Собака была прооперирована в ветеринарной клинике Бейт-Даган, ее удалось спасти.

Шахар Гольдман из Лода, 30 лет. Танцовщица международного уровня.

Надя Соколенко из Яффо, 40 лет, репатриантка из Молдовы, мать шестилетней девочки.