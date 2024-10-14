Предварительное расследование ВВС: ударный беспилотник пропал с радаров на полчаса

ВВС проводит расследование, почему ударный беспилотник "Хизбаллы" смог атаковать помещение столовой на учебной военной базе бригады "Голани" возле Биньямины незамеченным, и почему не сработала ракетная тревога.

По предварительной информации, под прикрытием массированного ракетного обстрела Галилеи по Израилю было выпущено три ударных БПЛА. Два беспилотника были сбиты при помощи ракетного катера и системы ПВО, третий исчез с радаров.

Как сообщает "Давар", в ВВС посчитали, что все угрозы были сбиты или разбились на незастроенной территории – включая беспилотник, который исчез с радаров в районе Акко и, как оказалось, на низкой высоте продолжил движение в сторону Биньямины к военной базе.

Третий ударный беспилотник "Хизбаллы" следовал на низкой высоте около получаса, и в ВВС посчитали, что он упал из-за малой высоты или сбоя GPS. Тем не менее, на короткий промежуток времени, минуту-полторы, он вновь появился на радарах и его можно было в это время обнаружить и классифицировать как воздушную угрозу – однако этого не произошло.

В полиции получили сообщение от граждан, видевших подозрительный воздушный объект в районе Йокнеама, но поскольку в то же время в воздухе находился вертолет ВВС ЦАХАЛа, из ВВС сообщили, что речь идет об этом вертолете.

В ходе расследования также были оглашены данные, что с начала войны по Израилю было выпущено примерно 1200 различных беспилотных аппаратов, и лишь 221 из них смогли нанести удар или разбились.